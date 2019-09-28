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В Киеве поймали квартирных аферисток, обманувших десятки людей (фото)
В столице правоохранители задержали двух местных жительниц, которые под предлогом оказания услуг по аренде жилья завладевали денежными средствами граждан. Об этом сообщили в Прокуратуре города Киева.
Отмечается, что с целью незаконной наживы две киевлянки в июне текущего года сняли офисное помещение на ул. Эспланадной, куда приглашали потенциальных арендаторов квартир.
По результатам таких визитов 23 пострадавших лица уплатили за первый и последний месяц аренды квартиры от 13 до 15 тыс. гривен, однако так и не увидели арендованного жилья.
Обманутые граждане обратились в правоохранительные органы с сообщениями об уголовных правонарушениях.
По результатам обработки начатых уголовных производств Киевской местной прокуратурой N6 совместно с Печерским управлением полиции проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в ходе которых задокументирована преступная деятельность мошенниц и задержан последних в порядке ст. 208 УПК Украины после завладения денежными средствами очередного «арендатора».
В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные), процессуальные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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