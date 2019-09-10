24.84 / 25.11 27.33 / 27.75
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Какая пара: Ани Лорак и Сергей Лазарев снова вместе (фото)

10:01 10 сентября 2019 76
Ани Лорак и Сергей Лазарев
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ани Лорак и Сергей Лазарев снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. В Сети заговорили о романтических отношениях звезд после того, как Каролина выложила эффектный снимок с Сергеем. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.

«Всегда радостно встретить дорогого друга @lazarevsergey. #друзья #сцена», — написала Ани Лорак под фото.

Но поклонники пары засомневались, что их связывает только дружба. «На дружбу не похоже», «А вы точно просто друзья?», «Мне кажется, у них роман», — комментируют в Сети.

Подписчики подозревают, что Ани Лорак и Лазарев давно скрывают отношения. Их часто замечали вместе на отдыхе, на светских мероприятиях. Однако артисты свои отношения не комментировали. Сергей Лазарев публично признавался ей в чувствах.

После развода Ани Лорак приписывают отношения с молодым саунд продюсером Егором Глебом. С ним она впервые появилась на фестивале «Новая волна» в Сочи. Однако личную жизнь Ани Лорак не комментирует.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер