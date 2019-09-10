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Какая пара: Ани Лорак и Сергей Лазарев снова вместе (фото)
Популярная певица Ани Лорак и Сергей Лазарев снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. В Сети заговорили о романтических отношениях звезд после того, как Каролина выложила эффектный снимок с Сергеем. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.
«Всегда радостно встретить дорогого друга @lazarevsergey. #друзья #сцена», — написала Ани Лорак под фото.
Но поклонники пары засомневались, что их связывает только дружба. «На дружбу не похоже», «А вы точно просто друзья?», «Мне кажется, у них роман», — комментируют в Сети.
Подписчики подозревают, что Ани Лорак и Лазарев давно скрывают отношения. Их часто замечали вместе на отдыхе, на светских мероприятиях. Однако артисты свои отношения не комментировали. Сергей Лазарев публично признавался ей в чувствах.
После развода Ани Лорак приписывают отношения с молодым саунд продюсером Егором Глебом. С ним она впервые появилась на фестивале «Новая волна» в Сочи. Однако личную жизнь Ани Лорак не комментирует.
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