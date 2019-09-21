- 08:44 "Мне было страшно": ученик Иво Бобула сделал неожиданное признание
- 08:34 «Аталанта» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 08:29 "Слуги народа" хотят изгнать скандального нардепа Бужанского
- 08:15 Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему
- 08:08 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Днепр-1»: расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ
- 07:59 Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков
- 07:53 Беринчик перед чемпионским боем попал в серьезное ДТП
- 07:48 Умер актер из культового фильма «Парень-каратист»
- 07:39 "Я осушаю болото": Трамп записал предвыборное видео и вспомнил фразу Зеленского
- 07:20 «Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция мадридского дерби в чемпионате Испании
- 06:54 «Моя прекрасная няня» с Заворотнюк отмечает юбилей
- 06:29 Подался в бега после скандала: детский тренер по футболу развращал подростков на соревнованиях
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2015
Скульптор: José Luis Santes
Размер: 58×22 cm
Лимитированный выпуск 2500 экземпляров Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Герой нашего сегодняшнего рассказа никогда не был воином. Он был учителем. И у него была целая армия учеников — около 3 тысяч человек. Хотя досконально изучены личности только 26 из них. Он был великим учителем. Его имя в Китае произносится каждый день по много раз. И не только в Китае, а, пожалуй, и по всему миру. Если верить древним хроникам, то Кун Цю родился именно в этот день, 28 сентября 551 года до нашей эры. Правда, человечеству он больше известен под именем Конфуций.
Наверняка многие из нас неоднократно цитировали высказывания Конфуция, даже не догадываясь о том, кому принадлежат эти мудрые изречения: ''Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал'', ''Благородный человек предъявляет требования к себе, а низкий человек предъявляет требования к другим'', ''Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди'' и многие другие. Он рано осиротел, мальчиком покинул отчий дом и отправился в путь — познавать истину. Он рано стал мудрецом и рано получил признание. Он создал не только первый в Китае университет, он создал целое учение — конфуцианство, у которого и сегодня миллионы последователей во всём мире.
Как же всем нам близки и понятны изречения Конфуция, написанные им тысячи лет назад. Такие, например, как ''Красота есть во всём, но не всем дано это видеть'' или ''Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок''. ''Золотым правилом Конфуция'' называют его слова ''Не делай другим того, чего не желаешь себе''. Нередко к этим словам он добавлял: ''Что не выберешь сам, не навязывай другим…''
Рассказывать о Конфуции и цитировать его изречения можно бесконечно. Не случайно же в Китае его нередко величают ''Великим мудрецом'' и ''Самым мудрым ушедшим учителем''. Мне же завершить этот короткий пост о нём хотелось бы его же словами, которые в той или иной интерпретации не раз приходилось слышать каждому из нас: ''СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ. БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ. НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ЛЮБИШЬ ТЫ…''
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...