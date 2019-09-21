28 сентября 2019

Герой нашего сегодняшнего рассказа никогда не был воином. Он был учителем. И у него была целая армия учеников — около 3 тысяч человек. Хотя досконально изучены личности только 26 из них. Он был великим учителем. Его имя в Китае произносится каждый день по много раз. И не только в Китае, а, пожалуй, и по всему миру. Если верить древним хроникам, то Кун Цю родился именно в этот день, 28 сентября 551 года до нашей эры. Правда, человечеству он больше известен под именем Конфуций.

Наверняка многие из нас неоднократно цитировали высказывания Конфуция, даже не догадываясь о том, кому принадлежат эти мудрые изречения: ''Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал'', ''Благородный человек предъявляет требования к себе, а низкий человек предъявляет требования к другим'', ''Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди'' и многие другие. Он рано осиротел, мальчиком покинул отчий дом и отправился в путь — познавать истину. Он рано стал мудрецом и рано получил признание. Он создал не только первый в Китае университет, он создал целое учение — конфуцианство, у которого и сегодня миллионы последователей во всём мире.

Как же всем нам близки и понятны изречения Конфуция, написанные им тысячи лет назад. Такие, например, как ''Красота есть во всём, но не всем дано это видеть'' или ''Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок''. ''Золотым правилом Конфуция'' называют его слова ''Не делай другим того, чего не желаешь себе''. Нередко к этим словам он добавлял: ''Что не выберешь сам, не навязывай другим…''

Рассказывать о Конфуции и цитировать его изречения можно бесконечно. Не случайно же в Китае его нередко величают ''Великим мудрецом'' и ''Самым мудрым ушедшим учителем''. Мне же завершить этот короткий пост о нём хотелось бы его же словами, которые в той или иной интерпретации не раз приходилось слышать каждому из нас: ''СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ. БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ. НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ЛЮБИШЬ ТЫ…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.