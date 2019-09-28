"Я осушаю болото": Трамп записал предвыборное видео и вспомнил фразу Зеленского

Мир

Президент США Дональд Трамп записал предвыборный ролик, включив туда кадры со своих встреч с украинскими политиками. В видео включены фрагменты видеоматериалов со встреч Трампа с Петром Порошенко и с последней встречи с Владимиром Зеленским.

Видео сопровождается слоганом «Я осушаю болото». Эта метафора часто используется американскими политиками и подразумевает радикальный путь решения некой проблемы, когда борются не с последствиями, а устраняют первопричину. Фраза фигурировала и в недавно обнародованной стенограмме разговора Трампа и Владимира Зеленского. «Мы хотим осушить болото здесь в нашей стране», — говорил тогда украинский президент.

В своем ролике Трамп призывает не дать его политическим оппонентам «украсть победу на выборах».

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Напомним, в США изучают, мог ли Трамп оказывать давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование по поводу Джо Байдена и его сына. Читайте об этом в материале «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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