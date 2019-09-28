Украина

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил смертельные ранения 27 сентября во время вражеского обстрела позиций ВСУ.

Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются рабочей группой военной службы правопорядка.

По информации командования Объединенных сил, за прошедшие сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза обстреляли украинские позиции. Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Больше всего вражеских обстрелов — пять — зафиксировано возле Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Трижды обстреливались украинские позиции возле Луганского, враг использовал минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

Напомним, с начала месяца на Донбассе погибло более десяти украинских военнослужащих. От пули снайпера в районе Марьинки 24 сентября погиб старший солдат Андрей Сторожук. А 17 сентября на фронте погиб боец подразделения «Айдар» Владислав Рой.

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