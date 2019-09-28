23.99 / 24.28 26.14 / 26.57
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Мне было страшно": ученик Иво Бобула сделал неожиданное признание

8:44 28 сентября 2019 811
судьи Х-фактора
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 28 сентября, состоится третий этап кастингов вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Свой артистизм членам жюри будут показывать успешный итальянский ресторатор, финалист известного вокального шоу и сын победительницы «Україна має талант».

Сын солистки группы «Лісапєтний Батальйон» Натальи Фалион, которая победила в шоу «Україна має талант», решил и сам податься на сцену. На «Х-фактор» он придет в составе группы «БУХАРЬ'est band».

— Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама, победительница пятого сезона «Україна має талант», со своим «Лісапєтним батальоном» как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газует там до сих пор, — говорит Сергей. — Но это произошло, в том числе, благодаря и моим песням.

Придет на «Х-фактор» и ученик Иво Бобула Илья Фишер.

— Бобул очень требовательный преподаватель, в основном кричит, может взорваться на ровном месте, — рассказал Илья. — Поначалу мне даже было страшно. Главный совет, который я получил от Иво — петь так, чтобы у женщин появились «бабочки в животе».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об откровенном признании победительницы третьего сезона шоу Аиды Николайчук, жизнь которой круто изменилась после участия в «Х-Факторе».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер