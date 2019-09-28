"Мне было страшно": ученик Иво Бобула сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

В субботу, 28 сентября, состоится третий этап кастингов вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Свой артистизм членам жюри будут показывать успешный итальянский ресторатор, финалист известного вокального шоу и сын победительницы «Україна має талант».

Сын солистки группы «Лісапєтний Батальйон» Натальи Фалион, которая победила в шоу «Україна має талант», решил и сам податься на сцену. На «Х-фактор» он придет в составе группы «БУХАРЬ'est band».

— Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама, победительница пятого сезона «Україна має талант», со своим «Лісапєтним батальоном» как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газует там до сих пор, — говорит Сергей. — Но это произошло, в том числе, благодаря и моим песням.

Придет на «Х-фактор» и ученик Иво Бобула Илья Фишер.

— Бобул очень требовательный преподаватель, в основном кричит, может взорваться на ровном месте, — рассказал Илья. — Поначалу мне даже было страшно. Главный совет, который я получил от Иво — петь так, чтобы у женщин появились «бабочки в животе».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об откровенном признании победительницы третьего сезона шоу Аиды Николайчук, жизнь которой круто изменилась после участия в «Х-Факторе».

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