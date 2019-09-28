Происшествия

Снимал мучения на телефон: в Херсоне разыскивают догхантера, отравившего собак в приюте для животных (видео)

Опубликовано видео с камер наблюдения в херсонском приюте для собак, где недавно догхантер бросил им отравленную еду и потом снимал мучения животных на телефон. Его уже объявили в розыск.

Приют расположен прямо под железнодорожным мостом. Волонтеры обратились в полицию, там открыли уголовное производство и начали поиски палача животных.

Камера наблюдения зафиксировала, что мужчина несколько дней подряд травил собак и снимал, как они умирают, на смартфон. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой о содействии в поимке злоумышленника.

Руководитель приюта «Шанс» Ангелина Морозова сообщила «ФАКТАМ», что речь идет о пяти отравленных животных. Три собаки были отравлены неделю назад. Одна погибла, остальных удалось спасти. А 14 сентября были отравлены и погибли еще две собаки.

Как писали «ФАКТЫ», подобный случай в декабре произошел и в Киеве. В местах выгула собак неизвестные рассыпали яд.

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