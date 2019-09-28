Украина

Апелляционный суд Запорожской области отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело жителя оккупированной территории Донбасса, обвиняемого в причастности к гибели 10 спецназовцев в июле 2014 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат потерпевших. А на странице Третьего отдельного полка специального назначения (СпН) имени князя Святослава Храброго в Facebook аналогичная информация дополнена примечанием о том, что рассмотрение дела, возможно, перенесут в Кропивницкий, где проживает большая часть потерпевших.

— Апелляционный суд Запорожской области частично удовлетворил все мои апелляционные жалобы, отменив приговор обвиняемому как несоответствующий обстоятельствам уголовного производства, а также вынесенный с существенными процессуальными нарушениями, — рассказала «ФАКТАМ» адвокат потерпевших Елена Яркина.

Напомним, как ранее писали «ФАКТЫ», Николай Бутрименко, житель ныне оккупированного села Латышево в Шахтерском районе Донецкой области, обвиняется в том, что 29 июля 2014 года сообщил оккупантам о месте нахождения военных Третьего полка спецназначения, в результате чего 10 воинов погибли, а пятеро попали в плен. Военные были направлены в указанный район на поиски пилота, катапультировавшегося из сбитого боевиками украинского штурмовика Су-25. Местный фермер Николай Бутрименко, которого бойцы спецназа встретили по пути, предложил им расположиться в его ангаре, фактически заманив их в западню. Тут же отлучившись под благовидным предлогом, фермер вскоре вернулся в село с отрядом боевиков. В ходе неравного боя, погибли десять воинов, в том числе командиры первой и второй группы Тарас Карпа и Кирилл Андриенко. Пятеро раненых бойцов попали в плен и подверглись страшным пыткам. И лишь четверым солдатам, которые в то время находились за пределами ангара, удалось отступить и добраться до позиций сил АТО.

2 июля 2016 года Бутрименко, который незаконно оформил себе на мирной территории справку вынужденного переселенца и регулярно ездил за украинской пенсией, был задержан в прифронтовой полосе на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Он попался на глаза выжившему участнику того боя.

Кроме Бутрименко, по показаниям бойцов также были установлены еще четверо террористов, принимавших участие в расстреле наших военных в том бою. Поскольку все эти боевики находятся на не подконтрольных Украине территориях, уголовные производства в отношении этих лиц выделены в отдельное производство и заочно слушаются в суде другого региона страны.

— В своих апелляционных жалобах я указала на процессуальные нарушения, которые ущемляют права потерпевших и не были устранены, — продолжает адвокат Елена Яркина. — В предварительном заседании по обвинению Бутрименко в соучастии в теракте — по части 3 статьи 258 (террористический акт) и финансировании терроризма по части 2 статьи 258−5 Уголовного Кодекса Украины, которое состоялось в горрайонном суде Запорожской области (в пгт Бильмак) три года назад, потерпевшие участия не принимали. Они не смогли бы добраться в суд туда, даже если бы их всех с утра уведомили телефонограммами. Утром 31 октября 2016 года на первом своем заседании по делу Бутрименко суд продлил ему меру пресечения, оставив под стражей, а уже в 14:00 состоялось предварительное слушание уголовного производства по существу. Из 23 потерпевших только один человек проживает в Запорожской области, подавляющая большинство — в Кропивницком и Кировоградской области, есть те, кто сейчас в Одессе, Коломые, кто продолжает нести службу на фронте.

Во-вторых, в материалах уголовного производства нет документального подтверждения многих показаний обвиняемого, которые суд тем не менее учел. В частности, защита обвиняемого утверждает, что он проживает на подконтрольной территории. Однако в материалах дела фигурируют оригиналы документов о ведении обвиняемым хозяйственной деятельности на оккупированной территории Донецкой области с печатями и штампами… террористической организации «ДНР». С этими документами его и задержали.

В-третьих, суд критически отнесся к показаниям украинских военнослужащих. В то же время показания работников частного сельскохозяйственного предприятия в оккупированном селе Латышево, которым руководит Бутрименко, не были проанализированы судом. А в них есть серьезные противоречия, которые суд первой инстанции, вынося свое решение, так и не устранил.

И, наконец, в суде первой инстанции не были исследованы данные негласных оперативных мероприятий, которые приобщены к материалам дела и очень важны, так как, с моей точки зрения, также являются доказательствами того, что обвиняемый не только финансировал террористическую деятельность, но и сам принимал в ней участие.

В итоге суд первой инстанции обвинения в терроризме с Бутрименко снял, сочтя доказательства таковых недостаточными. И, согласно первому приговору, который был вынесен в 16 мая 2019 года, Бутрименко уже в июне текущего года вышел бы на свободу. Я подала четыре апелляционных жалобы, добившись нового рассмотрения дела в суде первой инстанции, — сообщила «ФАКТАМ» адвокат Елена Яркина.

«Это также результат. Работаем дальше. Мы упрямы. Спасибо всем, кто приходил на заседание, кто освещал его в СМИ, кто был рядом эти 3 года! Спасибо! 3 полк спецназначения передает привет обвиняемому, они о нем хорошо помнят! И этот плакат был с ними на всех судебных заседаниях! И будет дальше!», — написала Елена Яркина на своей странице в Facebook, разместив в своем посте фото плаката: «Бутрименко, мы тебя ждем!», изготовленного побратимами погибших и пострадавших.

По информации Елены Яркиной обвиняемый останется под стражей до 25 ноября, а затем суд будет снова избирать ему меру пресечения.



*Николай Бутрименко прячет лицо в суде

Потерпевшие в своих комментариях выразили надежды на то, что новый процесс будет проходить в Кропивницком, что было бы удобно для большинства из них.

Фото со страницы Третьего отдельного полка специального назначения (СпН) имени князя Святослава Храброго в Facebook

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