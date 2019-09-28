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На Дунае иностранный катер нарушил границу Украины
27 сентября в Одесской области был задержан румынский катер, который нарушил государственную границу Украины. Инцидент случился на реке Дунай в районе села Старая Некрасовка.
«Движение румынского моторного катера в украинских территориальных водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили наши пограничники, пытался скрыться», — рассказали в Измаильском пограничном отряде.
После этого было принято решение преследовать нарушителя. Через два километра катер был задержан. Гражданин Румынии утверждал, что он якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. Оправдания звучали не слишком убедительно, поскольку катер был оборудован навигационным прибором.
Иностранцу придется отвечать за нарушение государственной границы Украины. Составлены процессуальные документы. Катер изъят до решения суда. А пограничника за бдительность во время несения службы повысят в воинском звании, а родителям отправят благодарственное письмо.
Напомним, ранее из Дуная выловили иностранца-нелегала, пытавшегося переправиться через границу на бочках. А до этого была поймана группа иностранцев, решивших форсировать Дунай на резиновой лодке.
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