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На Донбассе в бою погиб офицер Нацгвардии: в сети показали фото героя
В Нацгвардии сообщили имя бойца, погибшего на Донбассе 27 сентября в результате вражеского обстрела. Смертельное ранение получил командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.
38-летний старший лейтенант Александр Маркив был тяжело ранен при обстреле — пуля попала в лицо. Около 17 часов стало известно о ранении нацгвардейца, ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в Светлодарскую городскую больницу. Маркива экстренно прооперировали, но врачи оказались бессильны: около 19.30 пострадавший воин умер.
В бригаде рассказали, что Маркив был участником Революции Достоинства, оттуда отправился на фронт. На Донбассе Маркив воевал в рядах Воруженных Сил Украины, а позже стал бойцом Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.
«Всегда спокойный, доброжелательный и рассудительный Александр был надежным другом для своих побратимов. Его страстью была военная история и реконструкция. Но больше всего он любил свою жену и маленького сына, ради которых отдал самое ценное. Нет слов, которыми можно описать боль от этой потери», — говорится в заявлении бригады.
Напомним, за сутки 27 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза обстреляли украинские позиции.
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