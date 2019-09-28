24.00 / 24.27 26.15 / 26.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе в бою погиб офицер Нацгвардии: в сети показали фото героя

12:37 28 сентября 2019 185
маркив
Инф. «ФАКТОВ»

В Нацгвардии сообщили имя бойца, погибшего на Донбассе 27 сентября в результате вражеского обстрела. Смертельное ранение получил командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

38-летний старший лейтенант Александр Маркив был тяжело ранен при обстреле — пуля попала в лицо. Около 17 часов стало известно о ранении нацгвардейца, ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в Светлодарскую городскую больницу. Маркива экстренно прооперировали, но врачи оказались бессильны: около 19.30 пострадавший воин умер.

маркив

В бригаде рассказали, что Маркив был участником Революции Достоинства, оттуда отправился на фронт. На Донбассе Маркив воевал в рядах Воруженных Сил Украины, а позже стал бойцом Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

«Всегда спокойный, доброжелательный и рассудительный Александр был надежным другом для своих побратимов. Его страстью была военная история и реконструкция. Но больше всего он любил свою жену и маленького сына, ради которых отдал самое ценное. Нет слов, которыми можно описать боль от этой потери», — говорится в заявлении бригады.

Напомним, за сутки 27 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза обстреляли украинские позиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер