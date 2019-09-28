Происшествия

На заводе в Сумах прогремел взрыв, много пострадавших (фото, видео)

В Сумах на предприятии по ул. Линейной прогремел взрыв. За взрывом последовал пожар внутри производственного цеха. К моменту прибытия спасателей огнем было охвачено заводское оборудование и обшивка цеха. По стенам, покрытым утеплителем, пожар легко распространился по заводской территории.

Тушили пожар около часа. В 11.55 спасатели объявили о ликвидации ЧП. Повреждены 50 квадратных метров территории.

Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, медицинская помощь понадобилась десяти людям — двое получили тяжелые травмы, еще восемь после получения первой помощи смогут лечиться амбулаторно. Всего на момент взрыва в цеху находилось 19 человек.

Причины взрыва на заводе предстоит выяснить в ходе расследования. Предприятие, где случились взрыв и пожар, занимается производством упаковки, полиграфией, изготовлением продукции из пластика и металла.

Напомним, ранее в Сумах СБУ предотвратила угрозу взрыва.

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