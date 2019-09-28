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У Зеленского готовятся к "тихой капитуляции", — Портников
Окружение президента Украины Владимира Зеленского готовит страну к «тихой капитуляции» перед Россией. Такое мнение высказал известный журналист Виталий Портников.
«Рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума относительно евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к „тихой капитуляции“», — считает он, сообщает радио «Свобода».
По словам журналиста, помощник президента Зеленского сейчас активно контактирует с вице-премьером России Андреем Ермаком, который отстаивает инкорпорацию так называемых «народных республик» в состав Украины. Портников уверен, что любой мир с Россией на условиях Кремля будет губителен для Украины.
«Администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину», — считает он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Портников спрогнозировал, что ситуация в Украине, народ которой оказался в российском капкане, будет накаляться, а странные судебные решения, покупка телеканалов и телемост с Москвой — это только начало.
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