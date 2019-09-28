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Медики назвали причину массового отравления школьников в Одессе
Причиной отравления более полусотни детей в одной из школ Одессы оказалась сальмонелла. Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
«Мы получили заключение лабораторных исследований. У части детей выявлен сальмонеллез. Но в смывах, взятых с рабочих поверхностей в учреждении образования, инфекция не найдена. И в продуктах, которые взяли на анализ, ее тоже нет. Здоровыми признаны сотрудники пищеблока», — заявила Буйневич.
Поэтому, по ее словам, остается единственная версия: возбудитель был непосредственно в той еде, которую дети употребляли именно в день отравления. Возможно, была нарушена технология приготовления пищи.
Чиновница утверждает, что медицинские книжки у всех сотрудников пищеблока в порядке, все проходили соответствующие медицинские проверки, а пищеблок сейчас безопасен. При этом в мэрии ожидают заключение Госпотребслужбы о том, что в нем можно готовить еду.
«До получения результатов нового смыва там еду готовить не будут», — сказала Буйневич.
Она признала, что в пищеблоке были обнаружены просроченные продукты. При этом специалисты не могут утверждать, что именно эти продукты использовались для приготовления блюд для детей. В то же время, исходя из того, просроченная продукция вообще не должна присутствовать в пищеблоке, договор с поставщиком будет разорван. Соответствующее уведомление уже направлено поставщику.
Тем временем одесситы обсуждают в соцсетях ситуацию с организацией питания учащихся младших классов в городских школах. Так, Вадим Боляев сообщил о том, что его сын-первоклассник угодил в больницу с отравлением. Ребенок находится под капельницей. Обеспокоенный отец убежден: мальчик отравился в столовой средней школы № 33.
«…По словам врачей скорой помощи, последние дни практически все вызовы детям так или иначе связаны с отравлениями в школьных столовых, причём никакой систематичности нет, абсолютно разные школы. Интересует, если кто знает, как сейчас происходит приготовление школьных обедов — каждая школа сама готовит или какая-то фирма, „выигравшая“ тендер занимается готовкой и доставкой обедов?», — пишет Вадим.
Напомним, ранее сальмонеллез был назван причиной массового отравления шаурмой в поселке Авангард Одесской области.
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