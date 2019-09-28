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В штормящей Атлантике бесследно исчезло судно с украинцами: что об этом известно
В штормящем Атлантическом океане продолжаются поиски судна Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были до 10 граждан Украины. Напомним, «ФАКТЫ» писали о задержании в Греции известного украинского музыканта, которого заподозрили в нелегальной перевозке мигрантов.
Как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП, связь с судном исчезла 26 сентября. На тот момент оно находилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).
Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France.
С ним поддерживает связь Департамент консульской службы МИД Украины. Кроме того, консул Украины во Франции установил связь с офисом компании-судовладельца.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали детективную историю освобождения одесских моряков, чье судно было задержано в Турции и арестовано в Греции.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.