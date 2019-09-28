Общество и люди

Изготовленную в Кременчуге рекордную конфету весом более полтонны отправят на фронт (фото)

Ко Дню Кременчуга, который празднуют сегодня, 28 сентября, местный производитель сладостей компания «Лукас» изготовил грильяжную конфету под названием «Тузя». Ее вес составил 587 килограммов.

Рекорд зафиксировал представитель Национальной книги рекордов Игорь Пидчибий. «Длина конфеты 1 метр 80 сантиметров, ширина 70 сантиметров, высота 40 сантиметров, а вес 587 килограммов», — сообщил он после замеров и взвешивания нестандартной «Тузи».

Руководитель департамента маркетинга «Лукаса» Людмила Боталова рассказала «ФАКТАМ», что в четверг, 26 сентября, над конфетой-гигантом восемь с половиной часов трудились 10 рабочих и технологов. На нее ушло 110 кг сахара, 90 кг патоки и столько же начинки «топленое молоко», 287 кг семян подсолнечника и еще немало других ингредиентов. Изначально планировалось, что «Тузя» будет весить 500 килограммов, однако она оказалась несколько тяжелее. Рекордная конфета в 40 тысяч раз превышает размеры обычной.

Но конфета не была предназначена для того, чтобы ее съели после фиксации рекорда. Она будет разрезана на маленькие части, упакована и оправлена защитникам Украины на фронт.

Ранеее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Кировоградской области фермеры вырастили рекордную для Украины тыкву весом 76 килограммов.

Фото — «Кременчугская газета»

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