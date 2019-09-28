Коваливский «Колос» обыграл во Львове «Карпаты»: видеообзоры матчей

Спорт

В субботу, 28 сентября, в украинской премьер-лиге состоялись два матча в рамках 9-го тура.

Чемпионат Украины. 9-й тур

«Карпаты» — «Колос» — 1:2 (Назарина, 28 — Смирный, 8, Волков, 44). На 75-й минуте Понде («Карпаты») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:0.

«Александрия» — «Львов» — 2:0 (Банада, 35, Безбородько, 90+2). Молодежные составы — 1:3.

«Колос» из Коваливки, проводящий дебютный сезон в элитном дивизионе, демонстрирует, что уже в нынешнем чемпионате ставит перед собой амбициозные задачи. Подопечные Руслана Костышина добыли непростую победу во Львове над местными «Карпатами», причем все голы в матче были забиты в первом тайме. После перерыва львовяне имели возможность отыграться, но португальский легионер Понде не реализовал пенальти. Примечательно, что наставник коваливцев после игры признал, что ничейный результат был бы справедливым результатом, но сам факт победы, безусловно, приятен.

Не сбавляет оборотов и бронзовый призер прошлого сезона «Александрия». На этот раз подопечные Владимира Шарана дома обыграли «Львов», забив по одному мячу в концовке каждого из таймов. Теперь александрийцы могут с хорошим настроением отправляться во Львов, где 3-го октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы примут бельгийский «Гент».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 27 очков (9 матчей);

2. «Александрия» — 16 (9);

3. «Десна» — 14 (8);

4. «Колос» — 14 (8);

5. «Динамо» — 14 (8);

6. «Заря» — 12 (8);

7. «Днепр-1» — 11 (8);

8. «Мариуполь» — 9 (8);

9. «Карпаты» — 8 (9);

10. «Ворскла» — 7 (9);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

В воскресенье, 29 сентября, в рамках 9-го тура премьер-лиги сыграют также: «Мариуполь» — «Десна», «Динамо» — «Днепр-1» и «Олимпик» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» перед визитом в Милан забил четыре мяча «Ворскле» в матче УПЛ.

Фото ФК «Карпаты»

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