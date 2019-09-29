Сильный ливень превратил улицы Львова в реки (видео)

Происшествия

Львов пережил сильный ливень, который сразу же затопил улицы и затруднил движение автотранспорта. Напомним, Украинский Гидрометцентр не прогнозирует дождей на Западной Украине 29 сентября.

По сообщениям местных пабликов, больше всего досталось жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Сахарова и Витовского.

«Тем временем у нас происходит ежегодный традиционный фестиваль — «Праздник воды на перекрестке Сахарова и Витовского», — написала в Facebook автор одного из видео.

Также стало известно, что в городе встал весь электротранспорт.

Львовяне активно делятся в соцсетях видео пережитого апокалипсиса.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце августа ливень практически затопил село в Мукачевском районе Закарпатской области.

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