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Сильный ливень превратил улицы Львова в реки (видео)
Львов пережил сильный ливень, который сразу же затопил улицы и затруднил движение автотранспорта. Напомним, Украинский Гидрометцентр не прогнозирует дождей на Западной Украине 29 сентября.
По сообщениям местных пабликов, больше всего досталось жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Сахарова и Витовского.
«Тем временем у нас происходит ежегодный традиционный фестиваль — «Праздник воды на перекрестке Сахарова и Витовского», — написала в Facebook автор одного из видео.
Также стало известно, что в городе встал весь электротранспорт.
Львовяне активно делятся в соцсетях видео пережитого апокалипсиса.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце августа ливень практически затопил село в Мукачевском районе Закарпатской области.
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