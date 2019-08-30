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Ливень стеной: в сети показали видео страшной непогоды в Закарпатье
В селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области 30 августа разбушевалась жуткая непогода. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Судя по видео, Закарпатскую область накрыли сильные ливни.
Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то, что синоптики не обещали особых катаклизмов в Украине, в пятницу, 30 августа, до конца суток в нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение.
«По сообщениям Укргидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток 30 августа в западных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с», — предупреждают в ГосЧС.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в соцсетях опубликовал фото дождя, обрушившегося на город.
Синоптик Наталья Диденко также сообщила, что 31 августа и 1 сентября в Киеве существует вероятность локального дождя с грозой. Также синоптик не исключала дожди в северных регионах Украины.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!