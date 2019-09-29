Украина

Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в последнее воскресенье сентября

В воскресенье, 29 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается дождь, только в западных областях осадков не предвидится. Об этом говорится в сообщении Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Ветер преимущественно западный, 5−10 метров в секунду.

Столбики термометров ночью опустятся до 8−13 градусов тепла, днем ожидается в среднем 14−19 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье и Прикарпатье — 20−24 градусов выше нуля.

Синоптическая карта Украины на 29 сентября

Напомним, погода в субботу, 28 сентября, соответствовала «бабьему лету», ночные дожди выпали на Львовщине, Волыни и Ровенщине, а днем небольших осадков ожидали на территории западных, местами в северных и Винницкой областей.

Отметим, что согласно перспективному прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в октябре в Украине будет колебаться в диапазоне 7−12 градусов тепла

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