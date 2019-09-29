Чемпионский бой Спенс – Портер: видео нокдауна

Спорт

Утром по киевскому времени 29 сентября на арене Staples Centre в Лос-Анджелесе состоялся боксерский поединок между чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF американцем Эрролом Спенсом (26−0, 21 КО) и его соотечественником, обладателя титула WBC Шоном Портером (30−3-1, 17 КО).

Раздельным решением судей (116:111, 116:111 и 112:15) победу в тяжелом 12-раундовом поединке отпраздновал Эррол Спенс, который, кстати, в 11-м раунде левым боковым отправил соперника в нокдаун.

«Шон Портер — жесткий, неудобный боец. Мне действительно было неудобно с ним боксировать. Я выглядел не так, как хотел. В ринге я казался небрежным, но я выглядел так из-за Шона Портера.

Сегодня я вкладывался во все удары. Я хотел показать, что могу потрясти одного из самых крепких и жестких боксеров в полусреднем весе. Именно это я и сделал", — цитирует Эролла Спенса ESPN.

Эррол Спенс с чемпионскими поясами

Спортивная комиссия штата Калифорния сообщила, что оба боксера гарантированно получат за поединок по 2 млн долларов (это сумма без учета процента с платных трансляций).

Кстати, свою заинтересованность в поединке с победителем боя Спенс — Портер уже выразил чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA 40-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (62−7-2, 39 КО).

«Наш бой может получиться хорошим. Я с нетерпением жду победителя, кто бы им ни был», — заявил накануне легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе.

Фото Supreme Boxing



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