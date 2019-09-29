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В Словакии разбился истребитель МиГ-29: опубликовано видео с места происшествия

12:39 29 сентября 2019 35
МиГ-29
Инф. «ФАКТОВ»

В Словакии 28 сентября истребитель Миг-29 Военно-воздушных сил страны разбился вблизи города Злате Моравце. Об этом сообщили в местной полиции.

Авария военного самолета произошла вечером около 22:30 по киевскому времени во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться, сейчас его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении полиции в Facebook.

Предварительно установлено, что причиной инцидента могла стать нехватка топлива. Однако точную причину аварии самолета будет устанавливать специальная комиссия экспертов.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Испании около пляжа на песчаной косе Ла-Манга в провинции Мурсия на юго-востоке страны разбился самолет CASA C-101 испанских ВВС. Пилот погиб.

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