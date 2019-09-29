Шоу-бизнес

"Русские деньги кровью не пахнут": появилась меткая карикатура на Винника

Известный украинский карикатурист Андрей Петренко отреагировал на присоединение Олега Винника к скандальной псевдопацифистской акции #Всеммир.

В новой карикатуре он изобразил певца в русском сарафане и в кокошнике.

В руках персонаж держит леденец в форме двухглавого орла, который, очевидно, недавно облизывал.

«Русские деньги кровью не пахнут», — подписал автор свою работу.

Напомним, сайт «Миротворец» обнародовал несколько фактов из биографии организатора российской пропагандистской акции #Всеммир. Оказалось, что россиянка Екатерина Введенская оказалась такой же пацифисткой, как ее «покровитель» Владимир Путин.

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