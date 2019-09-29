Украина

"Миротворец" рассказал, кто по указке Кремля организовал скандальную акцию #Всеммир, из-за которой влип Олег Винник

Организатором российской пропагандистской акции #Всеммир, к которой неожиданно присоединился известный украинский певец Олег Винник, является россиянка Екатерина Введенская, в истории которой Центр «Миротворец» нашел несколько значимых моментов.

Так, расследователи установили, что она и ее наспех сколоченная команда удостоены медалью Минобороны РФ за проведение военной операции в Сирии, где она лично «поддерживала боевой дух» российских наемников и военных преступников.

В соцсети Введенская признается, что постоянно ездит с визитами к российским военным, а затем выкладывает фото с оружием в руках.

«Удивительна женская память именно у росиянцев. Когда возникла „необходимость“ замутить антиукраинскую акцию с принуждением к миру, наша курица напрочь забывает о своей поддержке российских военных операций в Сирии и в Украине. Начинает талдычить, что она, как музыкант — вне политики», — комментирует скандальные записи Центр «Миротворец».

Напомним, после присоединения к сомнительной акции Винник неожиданно заявил, что не считает аннексию Крыма Россией силовым актом.

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