- 08:40 Скандальный разговор Трампа с Зеленским: президент США сделал новое заявление
- 08:23 «Атлетико» и «Реал» не определили сильнейшего в мадридском дерби: хроника и видеообзор матча
- 08:19 "Миротворец" рассказал, кто по указке Кремля организовал скандальную акцию #Всеммир, из-за которой влип Олег Винник
- 08:10 Язва желудка часто возникает у тех, кто курит, нервничает, ест один-два раза в день и пьет много кофе
- 07:49 На админгранице с Крымом запустят пассажирские перевозки: что об этом известно
- 07:48 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Днепр-1»: расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ
- 07:21 Новый год по еврейскому календарю: чего нельзя делать в праздник Рош ха-Шана
- 07:20 Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в последнее воскресенье сентября
- 05:55 «Испортила» ноги туфлями мамы: Примадонна призналась, почему решила запустить коллекцию обуви
- 04:07 Сенсации со «Сватами» не получилось: «папина дочка» из Бердянска не заменит киевлянку Кошмал
- 03:35 «Бубба»! Меган Маркл случайно раскрыла забавное прозвище малыша Арчи
- 28.09 23:33 Сотни харьковчан вышли на протест против выдачи России подозреваемых в теракте в феврале 2015 года
"Миротворец" рассказал, кто по указке Кремля организовал скандальную акцию #Всеммир, из-за которой влип Олег Винник
Организатором российской пропагандистской акции #Всеммир, к которой неожиданно присоединился известный украинский певец Олег Винник, является россиянка Екатерина Введенская, в истории которой Центр «Миротворец» нашел несколько значимых моментов.
Так, расследователи установили, что она и ее наспех сколоченная команда удостоены медалью Минобороны РФ за проведение военной операции в Сирии, где она лично «поддерживала боевой дух» российских наемников и военных преступников.
В соцсети Введенская признается, что постоянно ездит с визитами к российским военным, а затем выкладывает фото с оружием в руках.
«Удивительна женская память именно у росиянцев. Когда возникла „необходимость“ замутить антиукраинскую акцию с принуждением к миру, наша курица напрочь забывает о своей поддержке российских военных операций в Сирии и в Украине. Начинает талдычить, что она, как музыкант — вне политики», — комментирует скандальные записи Центр «Миротворец».
Напомним, после присоединения к сомнительной акции Винник неожиданно заявил, что не считает аннексию Крыма Россией силовым актом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!