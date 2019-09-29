Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: появилось видео столкновения фуры с маршруткой

Опубликовано видео момента смертельного столкновения маршрутного автобуса с автоцистерной и маршрутки, которое случилось 21 сентября на дороге между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. Ролик опубликован в YouTube.

На видео зафиксирован момент заноса фуры влево, на встречную полосу, где она просто смела маршрутку.

Напомним, во вторник, 24 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении ДТП. На суде он требовал проведения экспертизы технического состояния автомобиля на фоне версий о том, что причиной аварии могло стать оторвавшееся колесо у грузового автотранспорта.

В тот же день в Одессе простились с самым юным из 9 погибших в этом жутком ДТП — 17-летним Марком Редькиным.

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