Происшествия

В Умани горел дом, в котором проживали хасиды: фото и детали с места ЧП

В Умани Черкасской области 29 сентября спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру израильские хасиды. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС в Черкасской области.

«Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.

На месте пожара работал личный состав дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Оперативным и профессиональным действиям специалистов ГСЧС дом удалось спасти, пожар был ликвидирован в 3:41.

«Во время борьбы с огнем, спасатели из комнат дома совершили эвакуацию в безопасное место 5-ти хасидов», — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Как писали «ФАКТЫ», в Украину начали прибывать первые паломники-хасиды. Они намерены встретить еврейский Новый год (праздник Рош ха-Шана) у могилы основателя брацлавской ветви хасидизма Рабби Нахмана в Умани.

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