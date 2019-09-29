Дерзкий разбой под Черкассами: бандиты угрожали ребенку оружием (фото, видео)

Происшествия

В Черкасской области злоумышленники, под угрозой применения оружия, завладели деньгами в сумме полмиллиона гривен. Одного из нападавших задержали на территории рощи за пределами Монастырища. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Черкасской области.

«Сегодня утром в полицию Монастырищенского района поступило сообщение о разбойном нападении. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая ребенку оружием, завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Немедленно был введен в действие оперативный план «Сирена». Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города. В результате поисковых мероприятий, на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин, которые бежали из лесополосы в рощу.

Окружив периметр, спецназовцы задержали одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманьского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами. Полицейские продолжают поиски его сообщника.

Следственным отделением Монастырищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго нападающего продолжаются.

Как писали «ФАКТЫ», в начале сентября вооруженный ружьем мужчина на трассе Киев — Одесса обстрелял припаркованный джип Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое учреждение в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области.

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