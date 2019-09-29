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«Горжусь Россией»: сеть озадачили фото произведенных в Украине тетрадей
В сети появились фото школьных тетрадей, которые изготовили в Украине и продают в оккупированном Крыму. На тетрадях изображены российский триколор, герб с двуглавым орлом и текст гимна РФ. На обложке большими буквами написано: «Горжусь Россией».
А на обратной стороне тетради — надпись «Сделано в Украине», указан украинский штрих-код и адрес изготовителя: ООО «Полисвет», г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 38.
Фото тетрадей «с гордостью» за Россию опубликовала в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым. Она написала, что тетради купили в Алупке в сентябре этого года.
Можно, конечно, предположить, что изготовили эти тетради еще до начала аннексии Крыма и войны на Донбассе. Заказчиком выступала московская фирма «Альт», у которой они лежали пять лет на складе. Но все равно возникает много вопросов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве можно купить конфеты, изготовленные на оккупированной территории Донецкой области, а также одежду российской торгово-производственной сети Gloria Jeans, которую шьют в оккупированном Луганске.
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