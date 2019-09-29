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Происшествия

Из Умани вертолетом эвакуировали хасида: что произошло

20:08 29 сентября 2019 386
вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Умани Черкасской области, где тысячи хасидов со всего мира празднуют Рош ха-Шана (новый год по еврейскому календарю), эвакуировали одного из туристов. Для этого спасатели задействовали вертолет.

О ЧП сообщил в Facebook спикер Черкасского областного главка ГосЧС Константин Проценко.

По его информации, 40-летнему хасиду стало плохо во время праздника. Как выяснилось после консультации с медиками, необходимо было срочное хирургическое вмешательство.
Хасида каретой скорой помощи доставили в базовый лагерь сводного отряда ГосЧС. Для оперативной эвакуации заболевшего туриста — гражданина Канады- пришлось задействовать вертолет спасателей. Потерпевшего доставили в город, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи.

Напомним, иудейский Новый год в этом году отмечается с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно около 30 тысяч хасидов-паломников традиционно приезжает в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.

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