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Из Умани вертолетом эвакуировали хасида: что произошло
В Умани Черкасской области, где тысячи хасидов со всего мира празднуют Рош ха-Шана (новый год по еврейскому календарю), эвакуировали одного из туристов. Для этого спасатели задействовали вертолет.
О ЧП сообщил в Facebook спикер Черкасского областного главка ГосЧС Константин Проценко.
По его информации, 40-летнему хасиду стало плохо во время праздника. Как выяснилось после консультации с медиками, необходимо было срочное хирургическое вмешательство.
Хасида каретой скорой помощи доставили в базовый лагерь сводного отряда ГосЧС. Для оперативной эвакуации заболевшего туриста — гражданина Канады- пришлось задействовать вертолет спасателей. Потерпевшего доставили в город, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи.
Напомним, иудейский Новый год в этом году отмечается с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно около 30 тысяч хасидов-паломников традиционно приезжает в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.
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