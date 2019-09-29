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Мир

В ООН выдвинули требование к России из-за крымских татар

22:02 29 сентября 2019 41
Меджлис
Инф. «ФАКТОВ»

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда ООН и отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, которое в 2016 году принял Верховный Суд России. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.

«3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор.
Ситуация продолжается, несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.
Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году так называемый Верховный суд оккупированного Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова. Меджлис признали экстремистской организацией. Члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

Позже «власти» оккупированного Крыма передали имущество Меджлиса крымскотатарского народа Духовному управлению мусульман, которое подконтрольно России.

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