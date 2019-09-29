- 07:52 Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: поздравления, открытки и молитвы
- 07:43 Близнецам повезет в личной жизни, а Стрельцам — с деньгами: гороскоп на неделю
- 07:41 "Я училась в Москве": глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с россиянами
- 07:38 Риск развития рака простаты у мужчин снижают грибы: что нужно об этом знать
- 07:36 Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:18 Тепло и в основном — сухо: синоптики рассказали о погоде в начале недели
- 07:14 Триумф Ксении Мишиной и пикантный подарок от Maruv: самые яркие моменты шестого эфира «Танців з зірками»
- 07:00 Лига чемпионов «Аталанта» — «Шахтер» и другие спортивные события недели: календарь трансляций
- 06:55 Виновата любовь к Добронравову? Звезду сериала «Сваты» заподозрили в алкоголизме из-за неразделенных чувств
- 06:48 День ангела Надежды: душевные поздравления и красивые открытки
- 06:35 «Воры в законе» спешат переправить «общак» в Турцию: что об этом известно
- 06:25 Хранить наличку «под матрасом» нельзя: названы «реальные» способы копить деньги на безбедную старость
Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 3 октября, киевское «Динамо» проведет второй матч в рамках группового турнира Лиги Европы на поле швейцарского «Лугано». Правда, подопечные Фабио Челестини примут «бело-синих» не на родном стадионе, не соответствующем требованиям УЕФА, а в 250 километрах от Лугано — на 17-тысячной арене «Кибунпарк» в Санкт-Галлене.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛУГАНО» — «ДИНАМО»
В воскресенье соперники провели очередные матчи в своих национальных лигах. Неудачно стартовавший «Лугано» проиграл на своем поле занимавшему последнюю строчку в таблице «Ксамаксу» — 0:1 (Карлен, 27) и с 6 очками после девяти туров опустился на предпоследнее, 9-е, место. Серия «Лугано» без побед в чемпионате Швейцарии возросла до восьми поединков (три ничьи и пять поражений).
Что же касается «Динамо», то подопечные Алексея Михайличенко на столичном «Олимпийском» продолжили свою победную серию в поединке с «Днепром-1» — 2:0 (Вербич, 30, Цыганков, 80, с пенальти) и с 17 очками в турнирной таблице УПЛ делят второе-третье места с «Десной» (10 очков отставания от «Шахтера»).
На территории Украины поединок «Лугано» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 3 октября — в 22:00.Также прямую трансляцию встречи в Санкт-Галлене будет вести канал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение подопечным Алексея Михайличенко. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу «Лугано» принимает с коэффициентом 3,0, на ничью — 3,1, на успех киевлян — 2,45.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на 91-й минуте вырвало победу на поле «Мариуполя».
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...