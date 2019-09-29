Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 3 октября, киевское «Динамо» проведет второй матч в рамках группового турнира Лиги Европы на поле швейцарского «Лугано». Правда, подопечные Фабио Челестини примут «бело-синих» не на родном стадионе, не соответствующем требованиям УЕФА, а в 250 километрах от Лугано — на 17-тысячной арене «Кибунпарк» в Санкт-Галлене.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛУГАНО» — «ДИНАМО»

В воскресенье соперники провели очередные матчи в своих национальных лигах. Неудачно стартовавший «Лугано» проиграл на своем поле занимавшему последнюю строчку в таблице «Ксамаксу» — 0:1 (Карлен, 27) и с 6 очками после девяти туров опустился на предпоследнее, 9-е, место. Серия «Лугано» без побед в чемпионате Швейцарии возросла до восьми поединков (три ничьи и пять поражений).

Что же касается «Динамо», то подопечные Алексея Михайличенко на столичном «Олимпийском» продолжили свою победную серию в поединке с «Днепром-1» — 2:0 (Вербич, 30, Цыганков, 80, с пенальти) и с 17 очками в турнирной таблице УПЛ делят второе-третье места с «Десной» (10 очков отставания от «Шахтера»).

На территории Украины поединок «Лугано» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 3 октября — в 22:00.Также прямую трансляцию встречи в Санкт-Галлене будет вести канал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение подопечным Алексея Михайличенко. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу «Лугано» принимает с коэффициентом 3,0, на ничью — 3,1, на успех киевлян — 2,45.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на 91-й минуте вырвало победу на поле «Мариуполя».



Фото ФК «Динамо»

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