Стало известно, кто покинул шестой эфир "Танців з зірками"

Шоу-бизнес

Десять пар вышли на паркет в шестом эфире популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). На этот раз темой вечера стали любимые кинофильмы и герои участников проекта. Каждый танец превратился в маленькое кино. Его оценивали судьи и зрители, а на балконе пары поддерживали артист «Квартала 95» Евгений Кошевой и эксперт «Поверніть мені красу» Анна Буткевич.

После выступлений по результатам оценок жюри на первом месте оказалась пара Ксения Мишина и Евгений Кот (30 баллов), а последнее заняла — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (14 баллов).

- Этот эфир стал неожиданным и ярким, — признался «ФАКТАМ» судья проекта Влад Яма. — Михаил Кукуюк вновь повторил мой образ Маски, который я использовал, танцуя в паре с Натальей Могилевской. Интересно наблюдать за тем, как меняются технические возможности проекта.

Перед оглашением зрительского голосования на паркете с новым хитом «Жива» выступила группа «The Hardkiss».

Зрители своим голосованием спасли пару Михаила Кукуюка, а в зону риска попали Дзидзьо и Яна Цыбульская, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Шоу покинула пара Дзидзьо и Яны Цыбульской.

- Наконец, хочу сказать правду: спасибо! — сказал Дзидзьо. — Особенно людям, которые заставили меня взять участие в этой программе. Яне — если бы не она я бы не изменился. Танцы меняют людей. Идите, танцуйте! Спасибо жюри, которое меня нервировало. Я счастливый человек! А теперь пошел писать новые песни.

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