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Ведущим «Танців з зірками» станет звезда "Квартала" (фото)
29 сентября на канале «1+1» состоится шестой прямой эфир обновленного проекта «Танці з зірками». В этот раз организаторы заявили тему «Вечер кинофильмов». Звездные участники шоу воссоздадут сцены из известных кинолент и попробуют превратиться в своих кумиров. Ранее «ФАКТЫ» рассказали о самых ярких моментах пятого эфира «Танцев…».
Впервые на балконе появятся сразу двое ведущих: популярный комик, актер «Квартала 95» Евгений Кошевой и эксперт «Поверніть мені красу» Анна Буткевич. Гостями паркета станут музыканты группы The Hardkiss.
В шестом эфире пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покажут нежный контемпорари, воссоздав сюжет из драматического фильма «Титаник». Известно, что популярный шоумен тренируется ежедневно, чтобы в воскресенье удивить зрителей и судей.
Актриса Ксения Мишина и Женя Кот покажут феерический джаз из фильма «Чикаго». Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузят зрителей в лирическую румбу под саундтрек к фильму «Звезда родилась». Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма «Джокер». Продюсеры обещают превратить Алену в загадочную Харли Квинн, а Алексея — в опасного Джокера. И пока Елена отлучилась по делам в Париж, Алексей под наблюдением главного хореографа «Танців з зірками» Ксенией Горб разучивает все движения.
Ранее Виктория Булитко посвятить свой танец в шоу актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской, которая год назад погибла в аварии.
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