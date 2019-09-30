Общество и люди

"Я училась в Москве": глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с россиянами

Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 28-летняя Елизавета Ясько считает, что с россиянами нужно общаться и доносить свою позицию. Она утверждает, что у нее уже есть подобный опыт. Об этом молодой политик сказала в интервью «Левому берегу».

28-летняя Ясько не видит минусов для политика в юном возрасте. По ее мнению, у поколения Независимости Украины (1991 год — ред.) больше ответственности, чувства миссии, чем у многих представителей старших поколений. Ее не пугает общение с опытными российскими политиками в ПАСЕ.

«Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати — есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время — в 2013—2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом», — уточнила глава украинской делегации.

По ее словам, с российскими политиками ей приходилось общаться во время учебы в Оксфорде, в Англии. Она посещала разные лекции, например, Ксении Собчак.

Как политолог, Ясько считает, что нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире. Поэтому отказываться от общения с россиянами, по ее мнению, неправильно.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — добавила нардеп.

Напомним, украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы. Таким способом парламентарии решили показать реакцию Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

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