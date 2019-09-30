- 07:43 Близнецам повезет в личной жизни, а Стрельцам — с деньгами: гороскоп на неделю
- 07:41 "Я училась в Москве": глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с россиянами
- 07:38 Риск развития рака простаты у мужчин снижают грибы: что нужно об этом знать
- 07:36 Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:18 Синоптики рассказали о погоде на начало недели
- 07:14 Триумф Ксении Мишиной и пикантный подарок от Maruv: самые яркие моменты шестого эфира «Танців з зірками»
- 07:00 Лига чемпионов «Аталанта» — «Шахтер» и другие спортивные события недели: календарь трансляций
- 06:55 Виновата любовь к Добронравову? Звезду сериала «Сваты» заподозрили в алкоголизме из-за неразделенных чувств
- 06:48 День ангела Надежды: душевные поздравления и красивые открытки
- 06:35 «Воры в законе» спешат переправить «общак» в Турцию: что об этом известно
- 06:25 Хранить наличку «под матрасом» нельзя: названы «реальные» способы копить деньги на безбедную старость
- 06:05 «Диета Майи Плисецкой»: Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг
"Я училась в Москве": глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с россиянами
Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 28-летняя Елизавета Ясько считает, что с россиянами нужно общаться и доносить свою позицию. Она утверждает, что у нее уже есть подобный опыт. Об этом молодой политик сказала в интервью «Левому берегу».
28-летняя Ясько не видит минусов для политика в юном возрасте. По ее мнению, у поколения Независимости Украины (1991 год — ред.) больше ответственности, чувства миссии, чем у многих представителей старших поколений. Ее не пугает общение с опытными российскими политиками в ПАСЕ.
«Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати — есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время — в 2013—2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом», — уточнила глава украинской делегации.
По ее словам, с российскими политиками ей приходилось общаться во время учебы в Оксфорде, в Англии. Она посещала разные лекции, например, Ксении Собчак.
Как политолог, Ясько считает, что нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире. Поэтому отказываться от общения с россиянами, по ее мнению, неправильно.
«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — добавила нардеп.
Напомним, украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы. Таким способом парламентарии решили показать реакцию Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.
Народные депутаты от Украины приедут в Страсбург в качестве гостей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?