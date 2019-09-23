Украина официально отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Политика

Украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в Facebook сообщила глава делегации Елизавета Ясько.

Она пишет, что новая украинская делегация во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года не будет принимать в ней участия. Таким способом парламентарии покажут реакцию Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Ясько подчеркнула, что все члены делегации Украины в ПАСЕ, а также председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества подписали заявление.

Текст заявления:

Напомним, в июне делегация Украины прекратила работу в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для демарша стало возвращение в ПАСЕ делегации России и возобновления всех полномочий россиян. Представители Украины и стран-союзников были разочарованы, что Россию вернули без каких-либо условий, не дождавшись выполнения хоть какого-то из требований ПАСЕ.

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