Мир

52-летняя жительница британского города Колчестер в графстве Эссекс, которую называют старейшей в мире суррогатной матерью, вынашивающей детей за деньги, готовится забеременеть 16-м ребенком. Кэрол Хорлок, которая занята в сфере суррогатного материнства уже 25 лет, пришлось получить для этого разрешение специальной комиссии по этике — из-за ее возраста и числа выношенных ею младенцев.

Кэрол, у которой есть две собственные взрослые дочери, получает за каждую свою «коммерческую» беременность в среднем до 18 500 долларов. Она говорит, что делает доброе дело, поскольку многие семьи не в состоянии были бы завести детей без услуг суррогатных матерей.

Хорлок рожала для восьми разных супружеских пар уже 13 раз — в том числе двойню и тройню. Дважды ей делали операцию кесарева сечения.

Кэрол уверена, что ей удастся выносить еще одного ребенка. Процедуру ЭКО, которую оплатят будущие биологические родители, она пройдет в будущем месяце.

Последний раз, как пишет издание The Sun, британка рожала в апреле 2013 года в возрасте 47 лет (это были, учитывая ее родных дочерей, ее 15-е роды). Доктора тогда предупредили ее о том, что пора дать телу отдохнуть. И что она может поставить свою жизнь под угрозу в случае еще одной беременности. Однако женщина готова рискнуть.

«Я уже почти была готова выйти на пенсию, но увидела заголовок в газете о том, что бабушка в возрасте за 50 стала суррогатной матерью для своих внуков-близнецов. А затем узнала о 62-летней суррогатной матери После этого она решила попробовать… Единственная разница в том, что эти женщина рожали для своих родственников, а я рожаю за деньги». — говорит британка, которая впервые стала суррогатной матерью в 1995 году в 27-летнем возрасте.

Кэрол родила тройню в 2008 году

Старейшей в мире из всех суррогатных матерей является Анастассия Онтоу из Греции, которая в 2016 году в возрасте 67 лет родила девочку для своей 43-летней дочери Константины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о 45-летней бразильянке, родившей двойню, отцом которой стал ее сын-гей.



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