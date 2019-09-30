Мир

Опубликованное в сети странное видео схватки парня и девушки, пытавшейся разблокировать его телефон с помощью сканера лица Face ID, повеселило пользователей. В ролике женщина и ее бойфренд сидят на скамейке в парке, когда дама неожиданно пытается разблокировать смартфон, поднеся его к лицу парня. Тот, не вставая со скамейки, всеми силами уворачивается, не позволяя ей этого сделать. Затем пара продолжает борьбу уже стоя. Мужчина уворачивается от экрана смартфона, проявляя чудеса гибкости в стиле героев знаменитого фильма «Матрица». Женщина, которая отличается довольно мощным телосложением, пытается добиться своего, напав на молодого человека сзади и повалив его на землю. Он пробует закрыть лицо. Но в конце концов ей все же удается разблокировать гаджет и она с победным криком убегает из парка.

Пользователи сети предположили, что парню есть что скрывать, раз он так отчаянно пытался не допустить свою подругу к своему телефону. А другие советовали женщине вести себя с большим достоинством и дать бойфренду право на частную жизнь.

His girl was really committed to cracking his Face ID… pic.twitter.com/FSEwPzsamN — Guy (@apiecebyguy) September 23, 2019

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