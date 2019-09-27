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«Так бы и съел!»: пес слишком увлекся облизыванием кота (видео)
В сеть попало забавное видео, снятое жительницей американского штата Висконсин Джейми Митчелл. На нем пес по кличке Реджи, сидя на диване, нежно вылизывает кота, обнимая его лапой. Сцена буквально дышит братской любовью, как вдруг собака, воровато озираясь по сторонам, неожиданно широко открывает рот и «заглатывает» голову кота, которая скрывается у нее в пасти целиком. «Реджи, не ешь его!», — слышен окрик хозяйки за кадром. Реджи тут же выпускает кота и облизывается.
«Это видео слишком смешное, чтобы им не поделиться… Удостоверьтесь, что включен звук», — подписала Джейми видео.
Ролик набрал миллионы просмотров в соцсети Facebook.
«Он, наверное, был очень голодным!», «Вот уж неожиданная концовка», «А так мило все начиналось» — писали в комментариях.
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