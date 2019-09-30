У украинской чемпионки мира и Европы угнали автомобиль (фото)

Спорт

Неприятные эмоции пережила чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе Юлия Ткач, выступающая в категории до 62 кг. Придя утром в воскресенье, 29 сентября, на парковку возле церкви святых Владимира и Ольги во Львове, спортсменка обнаружила, что ее автомобиль за ночь был угнан.

«Це як страшний сон. Ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною. Коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто. Все… він просто зник. Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобы. Засмучена, розгублена і втрачена надії», — написала уроженка Ковеля на своей странице в Facebook.

Угнанный автомобиль Mazda 3

Впрочем, в течение суток автомобиль Mazda 3 2018 года выпуска был найден, что невероятно обрадовало Юлию. «Машина знайшлась!!!‼️ Я просто не вірю своїм очам! Я така РАДА. Безмежно вдячна ЛЮДИНІ, яка допогла знайти автомобіль! ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ. Дякую усім ВАМ за переживання, підтримку та допомогу!!! Дякую за поширення інформації та публічний розголос!!! Ви справжні друзі і ніколи не залишите в біді», — поделилась своей радостью Ткач.

Отметим, что Юлия Ткач стала чемпионкой II Европейских игр, проходивших в этом году в Минске (Беларусь), а вот на недавнем чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан) не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию.

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