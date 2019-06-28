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Украинцы завоевали два «золота» Европейских игр в легкой атлетике и борьбе (фото)
В пятницу, 28 июня, на Европейских играх, проходящих в Минске (Беларусь), копилка украинской команды пополнилась двумя золотыми наградами.
Сначала медаль высшей пробы завоевала Юлия Ткач в вольной борьбе. В весовой категории до 62 кг наша 29-летняя соотечественница на пути к решающей схватке одолела испанку Перес Турино (6:0), россиянку Марию Кузнецову (6:1), а в полуфинале в напряженной борьбе справилась с Тайбе Юсеин из Болгарии (11:8). В финале украинке противостояла Эльмира Гамбарова из Азербайджана, которую Юлия победила на опыте благодаря двум успешным приемам — 4:0.
Также на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша команда по легкой атлетике. По итогам восьми дисциплин наши ребята стали лучшими беге на 100 метров среди мужчин (Сергей Смелык) и прыжках в длину среди женщин (Марина Бех-Романчук), а вторые результаты показали в смешанной эстафете 4×400 метров и прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).
В итоговом протоколе украинцы оказались недосягаемыми, опередив команды Беларуси и Германии, которые стали серебряными и бронзовыми призерами.
Добавим, что еще одно «серебро» среди украинцев завоевала в вольной борьбе (до 50 кг) Оксана Ливач. Одолев по пути к финалу румынку Чиоклею (12:1), болгарку Селишку (2:1) и белоруску Чирик (5:0), в решающем поединке 22-летняя уроженка Долины, что в Ивано-Франковской области, уступила бывшей соотечественнице Марии Стадник, выступающей под флагом Азербайджана, — 1:7.
В медальном зачете, добыв 32 награды (9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых), Украина удерживает четвертое место — впереди лишь Россия, Беларусь и Италия, причем последние опережают наших соотечественников лишь за счет большего количества золотых наград.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские стрелки завоевали «бронзу» на Европейских играх.
Фото НОК Украины
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