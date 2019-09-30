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Запад устал от Украины? Дипломат ответил на проблемный вопрос
Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, до этого более трех лет был постоянным представителем Украины при Совете Европы. В интервью «ФАКТАМ» он рассказал, как изменилось отношение к нашей стране на Западе.
Политик отметил, что об усталости Европы от Украины слышал лишь от отечественных экспертов.
«Усталость от страны — это чисто манипулятивная технология. Нельзя устать от большой европейской страны. Она есть и будет. Это объективная реальность», — сказал Дмитрий Кулеба.
Он считает что такие высказывания продолжают кремлевский тезис «вы никому не нужны на Западе».
Дмитрий Кулеба считает, что отвлечь ЕС от Украины могут многочисленные собственные проблемы. Но задача наших политиков — поддерживать страну на первых позициях в повестке дня Евросоюза.
Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в ПАСЕ, что в Москве не всегда воспринимали нормально.
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