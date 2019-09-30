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- 14:23 Виталий Сурай призвал снизить цену газа для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений электроэнергии с 1 октября
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Виталий Сурай призвал снизить цену газа для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений электроэнергии с 1 октября
Чтобы избежать остановки работы Луганской ТЭС и спасти область от веерных отключений электроэнергии, нужно срочно принять меры — снизить стоимость газа для станции. Такое мнение озвучил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.
«Снижение стоимости газа для этой ТЭС — это один из вариантов решения вопроса. Мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это позволит области избежать веерных отключений», — отметил Виталий Сурай.
Напомним, себестоимость производства электроэнергии с использованием газа не покрывается текущими ценами на электроэнергию.
По словам Виталия Сурая, на прошлой неделе «Луганскгаз» отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
«Для станции это означает остановку, будет дефицит порядка 70% мощности, в области будут отключения потребителей от электроэнергии», — сообщил Виталий Сурай.
По мнению чиновника, правительство может предпринять меры для решения сложной ситуации.
«В прошлый четверг мы обращались к премьер-министру, сегодня мы оперативно информируем правительство о ситуации, которая с завтрашнего дня у нас может случиться. Собираем в 16.00 комиссию по техногенной и экологической безопасности, рассмотрим этот вопрос. Нужно найти компенсационный механизм по цене газа для ТЭС, от этого зависит энергоснабжение региона», — подчеркнул Виталий Сурай.
По словам директора департамента ЖКХ, в правительстве должны рассмотреть возможность вернуть поставки угля на Луганскую ТЭС, которые были заблокированы РФ в июне 2019 года. «И нужно решить вопрос поставок угля на станцию, с июня заблокированы поставки угля, нужна трехсторонняя контактная группа при Министерстве иностранных дел, возобновление переговоров с РФ о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС», — считает директор департамента ЖКХ.
Как ранее писали «ФАКТЫ», глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС.
Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей.
С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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