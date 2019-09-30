Свитолина выиграла тяжелейший матч на турнире в Китае (видео)

Спорт

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, вышла в третий круг престижного турнира в Пекине с призовым фондом 8 миллионов 825 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с китаянкой Ван Яфань (49-я), которой в марте нынешнего года уступила в американском Майами — 2:6, 4:6. На этот раз поединок получился напряженным. По ходу первого сета украинка, за которую на трибуне болел ее возлюбленный Гаэль Монфис, дважды проигрывала геймы на своих подачах, уступая 0:2 и 5:6, но смогла перевести партию на тай-брейк и выиграть ее. Второй сет также не обошелся без нервов: уступая 0:2 и 1:4, Свитолина сравняла счет и вырвала итоговую победу — 7:6 (5), 7:6 (1).

А вот Даяна Ястремская (26-я) не смогла преодолеть второй круг, уступив в двух сетах восьмой ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 6:7 (5), 3:6.

Таким образом, Свитолина уже гарантировала себе пополнение банковского счета на 85 980 долларов в качестве призовых (Ястремская разбогатеет на 41 625 в американской валюте) и поборется за выход в четвертьфинал с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 40-я) — София Кенин (США, 16-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Ястремская с побед стартовали на турнире в Пекине.

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