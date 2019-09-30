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Происшествия

Едва не сожгли заживо: в Черкасской области 11-летняя девочка стала жертвой жестокого детского флешмоба

15:23 30 сентября 2019 123
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкасской области 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях флешмоба #Firechallenge («огненный челлендж»). Суть «игры» состоит в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировать процесс на видео и выложить ролик в социальных сетях. Поджег девочку ее 10-летний брат, по-видимому, не осознавая смертельную опасность своих экспериментов. Лишь с помощью случайного прохожего пламя быстро удалось погасить.

Задачи, которые ставятся подросткам в ходе «огненного челленджа», напоминают те, что использовались создателями «Момо» или «Синего кита». Сейчас пострадавшая лежит в Первой черкасской городской больнице. Врачи говорят, что девочка получила сильные ожоги плечей, спины, груди. Об этом сообщает черкасский сайт provce.ck.ua.

Напомним, несколько месяцев назад в соцсетях был популярен флешмоб, под влиянием которого подростки разбрызгивали в школьных коридорах едкие жидкости из баллончиков. Теперь в Украине и в других европейских странах школьников увлек опасный челлендж «Пропасть на 24 часа».

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