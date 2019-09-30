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МФО глазами клиента: ожидание и реальность
МФО — микрофинансовые организации, которые предлагают онлайн-кредиты быстро и на прозрачных условиях. Но, по разным причинам, их функции клиенты могут пере- или недооценивать. Предлагаем вашему вниманию наиболее частые и необоснованные опасения клиентов относительно МФО
Ожидание: МФО заинтересованы в начислении пени и штрафов клиентам
Бытует мнение, что МФО заинтересованы в начислении огромных штрафов по кредитам, чтобы потом взыскать большие суммы долга.
Реальность: МФО способствуют удобному возврату кредита клиентами
Действительно, недобросовестные банки и МФО предпочитают не предупреждать клиентов о просрочке, чтобы заработать на штрафах и пене. Но такие финансовые организации долго не работают, поскольку, рано или поздно клиенты отказываютя от сотрудничества с ними.
Надежные МФО всегда делают условия сотрудничества удобными. Пример условий, которые помогают беспроблемному возврату онлайн кредита на сайте https://credit365.ua/ru
- доступная услуга продления (пролонгации) кредита на 7, 15, 30 дней;
- отсрочка платежа;
- наличие процедуры реструктуризации.
Ожидание: Кредит онлайн под 0% - очень выгодно
Многие люди считают, что кредит онлайн под 0% - очень выгодное предложение и оформляют такие займы без промедления.
Реальность: Кредит онлайн под 0% - действительно выгодно, но 1 раз
Кредит онлайн под 0% - предложение правда выгодное, но зачастую оно действует только для клиентов, оформляющих кредит впервые. Процентная ставка на дальнейшие кредиты будет выше, чем в других микрофинансовых организациях.
Если вы не хотите переплачивать проценты за пользование кредитом, взвешивайте все условия, а не руководствуйтесь лишь процентной ставкой.
Ожидание: МФО угрожают клиентам и их родственникам
В интернете можно найти много «страшилок», о том, что коллекторы запугивают клиентов и их родственников.
Реальность: МФО активно работают с просроченными кредитами
МФО действительно работают более активно с просроченными кредитами, чем например банки. Но это не значит, что они используют незаконные способы взыскания задолженности. При наличии желания решить проблему со стороны должника, с представителями МФО легко договориться.
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