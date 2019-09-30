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Загадочная смерть: в Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля, который «слишком много знал» (фото)
В городе Джидда был застрелен личный телохранитель короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда — бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм.
Официально сообщается, что генерал аль-Фагм был убит в доме своего друга Турки бен Абделя Азиза ас-Сабти. Там у него произошел некий конфликт «на личной почве» (причина его не называется) с еще одним гостем — Мамдухом бен Мешааль аль-Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по тем, кто находился в доме.
47-летний генерал получил тяжелое ранение и умер в больнице, пострадали еще два человека — рабочий-филиппинец и брат хозяина дома.
Убийца отказался сдаться и был застрелен полицейскими. В ходе перестрелки с ним пятеро стражей порядка были ранены.
Преступления с применением огнестрельного оружия очень редко происходят в Саудовской Аравии, где строгий исламский закон предусматривает, что осужденные убийцы и контрабандисты наркотиков подлежат смертной казни.
При этом, как сообщает Daily Mail, гибель Абделя Азиза аль-Фагма окружает некая завеса тайны. Ходят слухи о возможных дворцовых закулисных интригах. По некоторым данным генерал был уволен за несколько дней до смерти. Есть также сведения, что он владел ключевой информацией в отношении жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.
Журналиста убили на территории саудовского консульства в Стамбуле. Останки его до сих пор не найдены. К преступлению причастны спецслужбы Саудовской Аравии и приближенные наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Подозревают, что приказ об убийстве мог отдать сам принц, однако сын короля Салмана отрицает, что это было сделано с его ведома.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», наследный принц Саудовской Аравии все же признал ответственность за убийство Джамаля Хашогги.
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