- 14:00 Дворец объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис
- 13:54 Жуткое ДТП с фурой в Киеве: в полиции озвучили резонансную информацию о водителе
- 13:44 С Тимберлейком и Мюрреем: Шевченко и Кличко-младший выступают в звездном турнире в Шотландии
- 13:30 Лукашенко снова заговорил о введении белорусских миротворцев на Донбасс
- 13:27 Страшная смерть: в Тернополе водитель сгорел вместе с грузовиком
- 13:17 Боевики на Донбассе подняли флаг морпехов РФ
- 13:15 Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
- 13:14 Аваков нашел для Князева новую должность
- 13:10 Гороскоп здоровья: в четверг берегитесь пищевых отравлений, а в среду укрепляйте нервы
- 13:07 Умер бывший президент Франции Жак Ширак
- 12:57 Саудовский наследный принц признал ответственность за жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги
- 12:39 Из Украины в Румынию можно будет добраться за 1 евро: что об этом известно
Саудовский наследный принц признал ответственность за жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд впервые публично прокомментировал убийство журналиста Джамаля Хашогги и признал, что несет за него ответственность — поскольку в это время он находился у власти в стране. «Это случилось под моим присмотром. Я несу ответственность, потому что это произошло под моим началом», — приводит его слова Reuters.
При этом принц, который фактически управляет страной, настаивает на том, что чиновники действовали без его ведома. А на вопрос о том, как это могло произойти, заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих и невозможно контролировать действия всех. Хотя убийцы журналисты летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных королевских самолетах.
Журналист исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. Позже стало известно, что журналиста пытали саудовские спецслужбы, а потом убили и расчленили тело. Останки так и не были найдены. Несколько задержанных по этому делу оказались связаны с наследным принцем Мухаммедом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Еврокомиссия включила Саудовскую Аравию в «черный» список.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.