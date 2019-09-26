Мир

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд впервые публично прокомментировал убийство журналиста Джамаля Хашогги и признал, что несет за него ответственность — поскольку в это время он находился у власти в стране. «Это случилось под моим присмотром. Я несу ответственность, потому что это произошло под моим началом», — приводит его слова Reuters.

При этом принц, который фактически управляет страной, настаивает на том, что чиновники действовали без его ведома. А на вопрос о том, как это могло произойти, заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих и невозможно контролировать действия всех. Хотя убийцы журналисты летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных королевских самолетах.

Журналист исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. Позже стало известно, что журналиста пытали саудовские спецслужбы, а потом убили и расчленили тело. Останки так и не были найдены. Несколько задержанных по этому делу оказались связаны с наследным принцем Мухаммедом.

Хашогги

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Еврокомиссия включила Саудовскую Аравию в «черный» список.

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