Я разбита и подавлена: откровенное признание участницы кастинга «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

Третий выпуск кастингов десятого сезона талант-шоу «Х-фактор» (СТБ) снова удивил яркими выступлениями и неординарными участниками. На этот раз в эфире были показаны два кастинга, с двумя судейскими составами. Участников отбирали Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Нино Катамадзе, Оля Полякова и Алессандро Сафина.

Одним из самых ярких героев кастинга стал Илья Фишер — ученик народного артиста Украины, популярного исполнителя Иво Бобула. Парень очень боялся разочаровать учителя, но его страх был напрасным. Под пение Ильи не удержалась и пошла в пляс даже Оля Полякова! В итоге он получил три «да» от судей и возможность попробовать силы в тренировочном лагере.

— Иво, вы — прекрасный учитель, таким учеником можно гордиться, — обратилась ведущая шоу Даша Трегубова к Иво Бобулу.

Решила ворваться в шоу-бизнес и группа «БУХАРЬ'est band». Ее солист Сергей — сын Натальи Фалион, солистки команды «Лісапєтний Батальйон», которая победила в пятом сезоне шоу «Україна має талант». Парень заявил, что устал быть в тени мамы. Но песня группы «Панк або пропав» не впечатлила судей, и они не пропустили ребят в следующий этап.

А вот 19-летний Антон Вельбой из маленького села Сумской области получил четыре «да» от судей. В конце дня Андрей Данилко прокомментировал, что именно этот участник ему запомнился больше всего.

— Я рад, что на проекте появился настоящий народный персонаж, — сказал Данилко.

Участницу Анну Шут сразу же узнал Игорь Кондратюк. Не удивительно, ведь девушка уже приходила на проект в третьем сезоне. Правда, не одна, а в составе трио «3D». Тогда им удалось дойти до пятого прямого эфира. Ранее «ФАКТЫ» назвали имена участников второго эфира 10-го сезона шоу.

Сольное выступление Анны Шут вызвало неоднозначные эмоции у судей.

— Это было не совсем на сто процентов, — прокомментировал Игорь Кондратюк.

Зато Оля Полякова вступилась за девушку.

— У тебя очень сильный, красивый, низкий и насыщенный голос, — сказала Полякова. — Мне понравилось, как ты пела. Для меня ты была абсолютна гармонична и убедительна. Не знаю, чего там не увидел Игорь Васильевич.

Тем не менее Анна получила четыре «да» от судей и прошла в следующий этап отбора — тренировочный лагерь.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна Шут рассказала, почему вновь пришла на «Х-фактор» и что случилось с ее группой.

— Что заставило вас снова вернуться на сцену «Х-фактора»?

— Признаюсь, это желание у меня появилось внезапно. В какой-то момент я почувствовала, что мне чего-то не хватает. Я поняла, что хочу попробовать себя в талант-шоу еще раз. Сейчас, когда моя мечта практически осуществилась, я переживаю целый спектр эмоций, понимаю, что я за этим дико скучала! Мне безумно снова хочется вернуться в бешеный ритм «Х-фактора»!

— Вы не хотели попробовать свои силы в другом вокальном шоу?

— Честно, я даже не рассматривала возможность участия в других проектах — душа у меня лежит именно к «Х-фактору». Мне так всегда радостно и приятно сюда приходить, будто возвращаюсь к родным людям, единомышленникам, семье.

— Почему же вы так долго ждали второй попытки?

— Я сама себе не могу дать ответ на этот вопрос. Возможно, тогда еще не пришло время, я не хотела. А вот на этот раз такая мысль была обыкновенным щелчком. Я очень быстро загорелась этой идеей.

— Но в этот раз вы решили выступить без группы…

— Я хотела показать себя как сольного исполнителя. Поэтому пока сама, а там посмотрим, как будет. Если честно, то коллективу после проекта было достаточно тяжело существовать и, в конце концов, мы распались. Теперь я верю, что в этом году смогу продемонстрировать свои силы уже в одиночку!

Трио «3D»

— Как вы выбирали песню для кастинга?

— Я люблю Кэти Перри, и мне кажется, что ее песни очень глубоко во мне сидят. В каждой заложен такой глубокий смысл! Каждый раз, когда я пою ее композиции, просто ухожу в эмоциональный транс. Ее песни очень тяжелые и одновременно интересные. Я сразу почувствовала, что нужно исполнить одну из них.

— Что вы чувствовали, придя на проект во второй раз?

— Это было эмоционально очень тяжело. В этом смысле я пока не стабильна, разбита и подавлена. Но надеюсь, что дальше будет легче, особенно, когда вновь выйду на сцену.

Кстати, когда я утром зашла в съемочный павильон, где шел кастинг, были люди, которые меня узнали. Конечно, это внимание очень приятно!

— Как изменилась ваша судьба после выступления в третьем сезоне проекта?

— Долгое время после проекта я жила у себя дома, в Николаеве. Я продолжала петь, танцевать, но ушла больше в танцы. Занялась преподаванием хореографии, и в целом хотела больше танцевать. Но сейчас я понимаю, что танцы — это не плохо, но я хочу петь. Поэтому и вернулась на любимый проект.

— К кому из членов жюри хотели бы попасть в команду?

— Я была шокирована, когда снова увидела в судейском кресле Игоря Кондратюка. Честно, была очень рада его видеть, потому что в прошлый раз он меня немного ругал на отборочном этапе. Мне нравится музыка Оли Поляковой, ведь она зажигательная, яркая, интересная. А еще мой парень танцевал в ее балете! Кстати, он хотел прийти за кулисы, чтобы меня поддержать, но я запретила. Не хотела никого сюда тащить, мне так спокойнее. Я хочу быть в мире с самой собой, когда выхожу на сцену. Люблю, чтобы меня не отвлекали, не лезли с вопросами и советами.

Ранее один из самых строгих судей проекта Андрей Данилко прокомментировал старт очередного сезона «Х-фактора».

А продюсер вокального шоу Елена Романенко поделилась с «ФАКТАМИ» закулисными подробностями проекта.

Победительница третьего сезона вокального шоу «Х-Фактор» рассказала, почему на время пропала из шоу-бизнеса и что ей пришлось пережить.

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