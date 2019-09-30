Политика

Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука: в чем суть дела

Городской голова Киева Виталий Кличко инициировал судебный процесс против Кабинета министров, лично премьер-министра Алексея Гончарука и против главы Офиса президента Андрея Богдана. Оба иска, поданные Кличко, касаются его увольнения с должности председателя Киевской горгосадминистрации.

По словам адвоката Кличко, иски были поданы, чтобы предотвратить вовлечение президента в незаконные схемы. «Чтобы предотвратить ситуацию, мы обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться. Если увидим достаточно оснований для обращения в правоохранительные органы, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления», — заявил в комментарии Радио Свобода адвокат Алексей Шевчук.

Рассмотреть заявления Кличко должен Окружной административный суд Киева. В первом иске мэр требует признать незаконным и отменить премьерское представление об увольнении Кличко с поста председателя Киевской горгосадминистрации. Истец настаивает, что по закону он должен совмещать посты мэра Киева и главы КГГА до 16 ноября 2020 года.

Второй иск направлен против главы президентского Офиса. Заявитель считает, что Богдан превысил полномочия, когда подал в Кабмин предложение уволить Кличко с поста главы КГГА. Мэр цитирует Конституцию Украины и законы, которые не дают право президентскому Офису инициировать столь важные кадровые перестановки — инициатива должна исходить от президента и Кабинета министров.

Напомним, Кличко считает, что увольнение его с должности главы КГГА — прямой путь к двоевластию в столице. В ответ на планы разделить властные полномочия между главой КГГА и городским головой Киева Кличко предложил провести досрочные выборы в столице.

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