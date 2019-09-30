Происшествия

«Что, п..ар, думал, не узнаем, где живешь?»: в Киеве ветерана АТО жестоко избили за то, что он гей

В Киеве избили ветерана АТО Василия Давиденко, который в 2014—2015 годах воевал под Счастьем в составе батальона Нацгвардии. Пятеро неизвестных подстерегли ветерана возле дома, в котором он снимал квартиру, и жестоко избили его. Это случилось несколько дней спустя после того, как воин, имеющий боевые награды, публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. О чрезвычайном происшествии написали побратимы Василия в социальных сетях.

«На Василия напали радикалы именно из-за того, что он совершил каминг-аут, — пишут в соцсетях друзья. - Все случилось очень быстро. Его подстерегли возле дома и спросили: «Думал, п… ар, мы не узнаем, где ты живешь?» Эти крысы били в пах, чего не делает даже гопота, в голову, ногами, впятером.

Василий успел сгруппироваться, и это его спасло. Когда его били, порвали специальный пояс-корсет для позвоночника, покалеченного во время войны.

Потом они убежали, по словам самого Василия, как будто украли миллион долларов".

Судя по комментариям к этому посту, о месте жительства ветерана радикалы могли узнать от его бывших коллег. Василий работал в компании одного из крупнейших в Украине мобильных операторов. После того, как он публично признался в своей нетрадиционной ориентации, ему будто бы объявили бойкот.

В столичной полиции о происшествии знают, но уголовное производство пока не открывали.

— Мы, как и вы, увидели информацию об избиении ветерана АТО в социальной сети Facebook, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Василий не обращался к нам с заявлением, и мы не понимаем почему. В соцсетях он рассказал о том, что с ним случилось. Ждем ветерана в полиции с заявлением.

Между тем побратимы бойца встали на его защиту. Они пишут в интернете комментарии в его поддержку и выражают надежду, что радикалов, избивших ветерана АТО, найдут либо представители полиции, либо побратимы Василия.

«Н-да, как на войну, так все больные, слепые. А как избить одного толпой, так все герои», — возмущается львовянин Иван Гаврилко, позывной «Геолог».

«На Василия не могли напасть другие ветераны АТО. Они таким не занимаются. Преступники, мародеры, моральные уроды — да», — написал в комментариях атошник из батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье в супермаркете битами проломили череп ветерану АТО. Мужчину избили за то, что он заступился за сотрудницу магазина.

«ФАКТЫ» также сообщали о вопиющем случае, который произошел в Черновцах. Там маршрутчик побил ветерана АТО, ехавшего домой из госпиталя.

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