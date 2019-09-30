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В очереди за паспортом вместо вас теперь будет стоять бот: в Украине запустили интересный эксперимент
Государственная миграционная служба начинает эксперимент. В центрах, которые занимаются оформлением паспортов, загранпаспортов, других важных справок и документов, можно будет не толпиться в холле, а получить талон и следить за своей очередью дистанционно через приложение Viber.
Чтобы в очереди вместо человека стоял Viber-бот, необходимо будет выполнить небольшую подготовительную работу: установить приложение на смартфон, получить в терминале талон, отсканировать QR-код на талоне и следить за сообщениями мессенджера.
Пока эксперимент с Viber-ботом проводится только в Киеве и только для тех лиц, которые оформляют паспорт-карточку и загранпаспорт. Постепенно новое приложение планируется подстроить под запросы других категорий посетителей паспортных центров. Пользование новым Viber-ботом миграционной службы будет бесплатным.
Напомним, с августа 2019 года в Украине частично изменились правила оформления паспорта, а до этого были пересмотрены тарифы на оформление биометрических загранпаспортов.
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